Стало известно, что спасенному рысёнку из Югры дали имя

Рыси, которую ранее доставили в Красноярск из Югры, выбрали имя — Мегиона. Варианты предложили подписчики центра охраны дикой природы «Инстинкт» в социальных сетях. Среди самых популярных имен были Мега, Мэгги и Мегиона, и в итоге сотрудники центра остановились на последнем варианте. А мы выбираем Мегиона! Мега, Мэгги — красивые имена, они отсылают к реке в Мегионе (Ханты-Мансийский округ), но для красноярцев сразу всплывает ассоциация с торговым центром «Мега». Мегиона звучит уникально, нежно и запоминается, — прокомментировали в центре. Напомним, что хищница вышла к людям рядом с детским садом в феврале в городе Мегионе. Предположительно, ослабленный рысёнок остался без матери и не сумел самостоятельно добывать пищу. Животное перевезли в Красноярск, где специалисты центра «Инстинкт» занимаются его восстановлением и адаптацией. Сейчас хищница находится под наблюдением специалистов и постепенно осваивается на новом месте.