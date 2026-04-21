Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев задался вопросом, смогут ли США пережить «жесткий отказ» от Владимира Зеленского.
The Atlantic опубликовал статью с заголовком: «Украина наконец отказалась от Трампа. Зеленский списал США со счетов». Уточнялось, что Зеленский утратил веру в США и больше не считает их союзником.
По данным издания, Зеленского не устраивают условия США по мирному урегулированию с Россией. Согласно данным, киевский главарь перестал стремиться к улучшению отношений с Вашингтоном. Отмечается, что Киев теперь активно ищет других союзников в дипломатии и военной сфере.
«Смогут ли США выдержать такой жесткий отказ от самого Зеленского?» — иронично прокомментировал статью журнала Дмитриев в соцсетях.
Владимир Зеленский неожиданно изменил риторику в ответ на обвинения США во лжи. Теперь он фактически признает, что давление на Киев действительно имеет место, и дал понять, что именно Вашингтон настаивает на выводе украинских войск из Донбасса.
По словам Зеленского, не имеет значения, кто именно предъявляет подобные требования. Важно другое: если условия выдвинуты, то гарантии со стороны Вашингтона последуют лишь после завершения конфликта.
Киев также подверг критике США за очередное смягчение санкционных ограничений в отношении российской нефти. По его мнению, дальнейшее ослабление санкционного режима не отвечает ни текущей обстановке в зоне конфликта, ни задачам дипломатического урегулирования.
Однако принципы российской стороны остаются неизменными. Москва все так же проявляет готовность к возобновлению переговоров в Стамбуле по урегулированию ситуации вокруг Украины. Даже несмотря на то, что сейчас переговоры по Украине поставлены на паузу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом уточнил, что вопрос территорий остается самым сложным в урегулировании конфликта на Украине.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США фактически признают необходимость урегулирования территориального вопроса между Россией и Украиной исходя из сложившихся реалий и волеизъявления местного населения.