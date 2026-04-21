Эксперт Матвеева рассказала об опасностях частого просмотра ИИ-видео

НОВОСИБИРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Частый просмотр видео, сгенерированного нейросетями, может привести к развитию зависимости, социальной изоляции и депрессии. Таким мнением с ТАСС поделилась доцент кафедры клинического моделирования здоровья и персонализированной медицины Института медицины и медицинских технологий НГУ Мария Матвеева.
В последнее время в социальных сетях распространился так называемый «нейрослоп» — низкокачественный контент, массово генерируемый ИИ с минимальным участием человека ради быстрого заработка и трафика. Эксперты связывают рост количества такого контента с доступностью мощных нейросетей и стремлением создателей контента монетизировать алгоритмы соцсетей.
«Зависимость от таких видео [может привести] к социальной изоляции, развитие депрессии и других психологических проблем», — сказала собеседница агентства.
Также Матвеева указала на риски нарушения когнитивных функций, например, снижение концентрации внимания и клиповое мышление. Такие видео, по мнению эксперта, оказывают влияние на мировоззрение и психику детей и подростков через жестокость, неэтичные сценарии и провоцирование фобий. Кроме этого, частый просмотр таких видео чреват нарушением сна. «Избегайте использования ИИ и экранов за 1−2 часа до сна, чтобы не нарушать выработку мелатонина и не ухудшать качество отдыха», — подчеркнула она.