Участнику СВО из Красноярска заочно вручили знак «Почетный донор России»

Николай Аравин совершил 35 донаций крови и 6 донаций ее компонентов. На церемонии для него исполнили песню «Я люблю тебя, папа», а видео с вручением знака отправили бойцу. Он сообщил, что планирует приехать в Красноярск через три месяца и тогда лично заберет награду, а заодно снова придет в Центр крови на донацию.