Участнику СВО из Красноярска заочно вручили знак «Почетный донор России»

В Красноярске вручили нагрудные знаки «Почетный донор России». Как рассказали в краевом Минздраве, церемония прошла 7 апреля, и одной из наград отметили бойца специальной военной операции, который продолжает сдавать кровь, находясь на передовой.
Николай Аравин совершил 35 донаций крови и 6 донаций ее компонентов. На церемонии для него исполнили песню «Я люблю тебя, папа», а видео с вручением знака отправили бойцу. Он сообщил, что планирует приехать в Красноярск через три месяца и тогда лично заберет награду, а заодно снова придет в Центр крови на донацию.
Всего в этот раз знаки получили 23 красноярца, а в целом по региону почетными донорами стали 31 человек. Кроме того, донорам вручили памятные значки от Российского Красного Креста. Мотивационную программу для доноров благотворительная организация запустила в 2025 году.
