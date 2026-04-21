Президент РФ заявил о вечной памяти героям Чернобыля — годовщина катастрофы

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сохранит память о мужестве ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля и приурочено к 40-летию катастрофы.
Глава государства назвал 26 апреля 1986 года особой датой и подчеркнул, что в этот день отдают дань уважения тем, кто участвовал в ликвидации последствий аварии. По его словам, участники работ действовали до конца и исполнили свой долг, в том числе ценой собственной жизни.
Президент отметил, что действия специалистов позволили предотвратить более масштабные последствия. В ликвидации участвовали сотрудники станции, пожарные, военные, строители и медики, прибывшие из разных республик СССР.
Путин указал, что память о произошедшем и о людях, принимавших участие в ликвидации, будет сохранена. Он также сообщил, что в России действуют меры социальной поддержки и реабилитации для пострадавших.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. По имеющимся данным, в ряде населенных пунктов России до сих пор фиксируется повышенный уровень радиации, включая содержание радиоцезия в окружающей среде.
