В Хабаровске суд вынес приговор по делу о мошенничестве юристов

Суд рассмотрел десятки исков пострадавших клиентов.

В Хабаровске Кировский районный суд 21 апреля 2026 года вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Фигурантом дела стал один из участников организованной группы, которая, по данным следствия, оказывала юридические услуги на территории города.

В судебном заседании подсудимый вину не признал.

Суд изучил материалы дела, выслушал участников процесса и учёл смягчающие обстоятельства при отсутствии отягчающих. В результате мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ему назначено окончательное наказание — 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Отдельно отмечается, что по делу заявлено большое количество гражданских исков: 51 иск удовлетворён полностью, ещё 2 — частично.

Приговор пока не вступил в законную силу.

История получилась показательной: там, где обещали правовую помощь, в итоге разбирался уже уголовный кодекс.