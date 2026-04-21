В Хабаровске суд вынес приговор по делу о мошенничестве юристов

В Хабаровске Кировский районный суд 21 апреля 2026 года вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Фигурантом дела стал один из участников организованной группы, которая, по данным следствия, оказывала юридические услуги на территории города.
В судебном заседании подсудимый вину не признал.
Суд изучил материалы дела, выслушал участников процесса и учёл смягчающие обстоятельства при отсутствии отягчающих. В результате мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Ему назначено окончательное наказание — 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Отдельно отмечается, что по делу заявлено большое количество гражданских исков: 51 иск удовлетворён полностью, ещё 2 — частично.
Приговор пока не вступил в законную силу.
История получилась показательной: там, где обещали правовую помощь, в итоге разбирался уже уголовный кодекс.