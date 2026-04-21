Знакомый двойника Пугачевой Золотова рассказал о его последних днях

Пародист, самый узнаваемый и известный двойник Пугачевой Алексей Золотов умер в возрасте 57 лет. Хороший знакомый артиста, теле- и радиоведущий, продюсер, музыкальный критик Алексей Остудин рассказал aif.ru о его жизни в последние годы.
«В последние годы он испытывал определенные материальные затруднения. Эта ситуация складывалась из двух моментов. Всё-таки и здоровье изначально у него не всегда было хорошим. Сыграло роль и то, что интерес к пародийному жанру угас, скажем прямо. Сказались и особенности, связанные с непосредственно с Аллой Пугачёвой», — поделился он.
По словам Остудина, Золотов продолжал заниматься творчеством, создавая концертные программы.
«Жил он в Сергиевом Посаде, он давно уехал из Москвы, тоже, скорее, по экономическим причинам. Там он периодически работал, сотрудничал и с какими-то местными ДК, и с какими-то пансионатами, домами отдыха, где делал концертные программы», -отметил собеседник издания.
Остудин признался, что в последний год с Золотовым стало сложно общаться из-за его религиозных взглядов.
«Даже в такие разухабистые времена девяностых он часто ходил в церковь. Он верующим был всегда. Другое дело, что последний год действительно он как-то вот стал слишком, на мой взгляд, сильно фокусироваться на этом вопросе, потому что всё-таки с ним не всегда было легко общаться. При этом у него было своё собственное видение того, как церковь должна служить обществу, и как общество должно служить в церкви. То есть он не был прихожанином, который поддерживает всё, что происходит в церкви», — добавил он.
Ранее Остудин рассказал, что причиной смерти Золотова, болевшего диабетом, мог стать скачок сахара.