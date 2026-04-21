Жителям Новосибирска помогут попасть на кладбище в родительский день

В Новосибирске 21 апреля, в церковный праздник Радоницы, временно ограничат движение транспорта на трёх крупных кладбищах города. «Ограничение будет действовать с 9 до 19 часов на территории кладбища “Заельцовское”, “Гусинобродское”, “Клещихинское”, а также на участке проезжей части от дома № 7 до дома № 9/1 на ул. Малыгина», — сообщили в мэрии. Ограничения не касаются специализированного транспорта и машин коммунального хозяйства.