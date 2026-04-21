Жителям Новосибирска помогут попасть на кладбище в родительский день

В Новосибирске 21 апреля, в церковный праздник Радоницы, временно ограничат движение транспорта на трёх крупных кладбищах города. «Ограничение будет действовать с 9 до 19 часов на территории кладбища “Заельцовское”, “Гусинобродское”, “Клещихинское”, а также на участке проезжей части от дома № 7 до дома № 9/1 на ул. Малыгина», — сообщили в мэрии. Ограничения не касаются специализированного транспорта и машин коммунального хозяйства.
Для удобства горожан мэрия усилит работу общественного транспорта. «На Радоницу будет усилена работа действующих маршрутов, проходящих в районе общественных кладбищ города», — добавили в департаменте транспорта. На маршрутах, следующих в район кладбищ, добавят автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси. Среди них — троллейбусы № 2, 5, 26, трамвай № 3, автобусы № 9, 23, 27, 36, 46, 50, 53, 54, 54к, 64, 68, 73, 77 л, а также маршрутные такси № 30, 30а и 73. В мэрии рекомендуют горожанам планировать поездки заранее и по возможности пользоваться общественным транспортом.