Просмотр ИИ-видео может привести к депрессии — заявление ученого

Доцент Института медицины и медицинских технологий НГУ Мария Матвеева заявила о рисках для психики при частом просмотре видео, созданного нейросетями. Об этом она сообщила в комментарии ТАСС.
По ее словам, регулярное потребление такого контента может приводить к формированию зависимости, социальной изоляции и развитию депрессивных состояний. Также она указала на вероятность других психологических нарушений.
В последние месяцы в соцсетях активно распространяется так называемый «нейрослоп» — массово генерируемые ИИ ролики с минимальным участием человека. Рост подобного контента связывают с доступностью технологий и попытками авторов быстро получать трафик и доход.
Матвеева отметила, что подобные видео могут влиять на когнитивные функции, включая снижение концентрации внимания и формирование клипового мышления. Отдельное внимание она уделила воздействию на детей и подростков, указывая на риски из-за жестких или неэтичных сюжетов.
Кроме того, по ее словам, частый просмотр таких роликов способен нарушать режим сна. Она рекомендовала ограничивать использование экранов и ИИ-контента за один-два часа до отдыха, чтобы не ухудшать качество сна.
