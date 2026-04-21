Около Культурного центра на Высотной в Красноярске отремонтируют фонтан-шарик

В Красноярске начались поиски подрядчика для обновления знакомого многим горожанам фонтана-шарика около Культурного центра на Высотной (ранее ГорДК). Начальная цена контракта составила 14,3 миллиона рублей.
В департаменте горхозяйства рассказали, что внешний вид фонтана менять не планируется. Подрядчик должен будет заменить облицовку, трубы, форсунки, насосы и другие системы, сделать новую гидроизоляцию и отремонтировать чашу. Сделать все это необходимо до 1 августа.
Кроме ремонта фонтана, на площади перед ГорДК проведут благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». Здесь установят скамейки, уличные стулья, столики, навесы с качелями, заменят освещение и оборудуют уличную сцену. Также по периметру сделают «зеленый щит» из кустарников.