В центре Красноярска пьяный автолихач сбил полицейского во время погони со стрельбой

Для задержания нетрезвого автомобилиста сотрудникам красноярского полка ДПС пришлось применить табельное оружие.

Для задержания нетрезвого автомобилиста сотрудникам красноярского полка ДПС пришлось применить табельное оружие. Один из них пострадал.

Инцидент произошел ночью в субботу, 18 апреля, сегодня в пресс-службе полиции рассказали подробности. Сообщается, что на улице Карла Маркса водитель тонированной «Ауди» проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Полицейские, включив проблесковые маячки, начали преследование.

«Нарушитель на большой скорости двигался по улицам города, проезжая на запрещающий сигнал светофора и выезжая на полосу встречного движения, чем создавал угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Кроме того, водитель “Ауди” совершил наезд на госавтоинспектора, причинив ему ушибы, после чего продолжил движение. Сотрудники полиции приняли решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. Сначала были произведены предупредительные выстрелы, а затем — по колесам. После повреждения покрышек водитель продолжил движение, однако, не справившись с управлением, на улице Ленина наехал на препятствие, после чего попытался сбежать, но был задержан», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».

За рулем иномарки находился 32-летний житель Красноярска. При его освидетельствовании алкотестер показал 0,86 мг/л в выдыхаемом воздухе. При этом мужчина никогда не получал водительское удостоверение, а месяц назад уже привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде.

За новые нарушения ПДД в отношении злоумышленника составили 7 административных протоколов. По одному из них — за неповиновение законному требованию сотрудника полиции — суд назначил ему наказание в виде 12 суток ареста.

Кроме этого, решается вопрос о возбуждении уголовных дел: за применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) и повторную езду в нетрезвом состоянии (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

