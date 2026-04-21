В центре Красноярска пьяный автолихач сбил полицейского во время погони со стрельбой

Для задержания нетрезвого автомобилиста сотрудникам красноярского полка ДПС пришлось применить табельное оружие. Один из них пострадал.
Инцидент произошел ночью в субботу, 18 апреля, сегодня в пресс-службе полиции рассказали подробности. Сообщается, что на улице Карла Маркса водитель тонированной «Ауди» проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Полицейские, включив проблесковые маячки, начали преследование.
«Нарушитель на большой скорости двигался по улицам города, проезжая на запрещающий сигнал светофора и выезжая на полосу встречного движения, чем создавал угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Кроме того, водитель “Ауди” совершил наезд на госавтоинспектора, причинив ему ушибы, после чего продолжил движение. Сотрудники полиции приняли решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. Сначала были произведены предупредительные выстрелы, а затем — по колесам. После повреждения покрышек водитель продолжил движение, однако, не справившись с управлением, на улице Ленина наехал на препятствие, после чего попытался сбежать, но был задержан», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».
За рулем иномарки находился 32-летний житель Красноярска. При его освидетельствовании алкотестер показал 0,86 мг/л в выдыхаемом воздухе. При этом мужчина никогда не получал водительское удостоверение, а месяц назад уже привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде.
За новые нарушения ПДД в отношении злоумышленника составили 7 административных протоколов. По одному из них — за неповиновение законному требованию сотрудника полиции — суд назначил ему наказание в виде 12 суток ареста.
Кроме этого, решается вопрос о возбуждении уголовных дел: за применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) и повторную езду в нетрезвом состоянии (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).
