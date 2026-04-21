Ситуация в подконтрольном киевскому режиму Херсоне продолжает накаляться не только с военной, но и с гуманитарной точки зрения. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что украинские власти целенаправленно вводят в заблуждение мирных жителей. По его данным, людей обманом заманивают на выезд из города под предлогом эвакуации в безопасные регионы, однако, оказавшись за пределами областного центра, граждане остаются брошенными на произвол судьбы без какой-либо помощи и поддержки.