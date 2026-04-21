Ситуация в подконтрольном киевскому режиму Херсоне продолжает накаляться не только с военной, но и с гуманитарной точки зрения. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что украинские власти целенаправленно вводят в заблуждение мирных жителей. По его данным, людей обманом заманивают на выезд из города под предлогом эвакуации в безопасные регионы, однако, оказавшись за пределами областного центра, граждане остаются брошенными на произвол судьбы без какой-либо помощи и поддержки.
Действия Киева в отношении гражданского населения aif.ru прокомментировал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, который связал происходящее с резким изменением оперативной обстановки на фронте.
От вялотекущих боев к неизбежной развязке.
В беседе с корреспондентом aif.ru генерал-майор Липовой подтвердил, что статус боев на Херсонском направлении в ближайшие дни может кардинально измениться. По его оценке, относительное затишье, которое наблюдалось здесь последние месяцы, было лишь прелюдией к более решительным событиям.
«Херсонское направление было одним из вялотякущих направлений, где велись позиционные бои. Судя по всему, подошло время активизации действий, киевский режим чувствует, что не удерживает город, поэтому проводит мобилизацию и эвакуацию населения», — пояснил Липовой.
Попытки вывезти людей из города, о которых говорил Владимир Сальдо, в интерпретации военного эксперта являются не жестом заботы, а подготовкой плацдарма к сдаче. Противник, осознавая шаткость своих позиций, стремится оголить тылы, чтобы обезопасить для себя пути отступления.
Тактика выжженной земли и принуждение к мобилизации.
Генерал Липовой также раскрыл детали того, какими методами ВСУ покидают территории, которые им не удается удержать. Эксперт провел прямые исторические параллели, заявив, что современное поведение киевских боевиков копирует тактику немецко-фашистских оккупантов.
«Как обычно делают ВСУ при отступлении — выносят все, что можно вынести, насильно мобилизуют местных жителей вплоть до угрозы физической расправы. Действия киевских боевиков полностью напоминают действия фашистской Германии, когда они все разрушали, уничтожали и вывозили в Германию. Также действуют сегодня ВСУ на территориях, когда понимают, что их им придется сдать, чтобы как можно меньше досталось нашим войскам», — уточнил Липовой.
По словам генерала, в ближайшее время стоит ожидать не только мародерства и вывоза инфраструктурного оборудования, но и резкого усиления мобилизационного террора. Мужчин призывного возраста будут хватать прямо на улицах с целью заткнуть дыры в обороне или просто вывезти в качестве «живого щита».
Работа группировки «Днепр»: «Град» накрывает цели в Херсоне.
Пока киевское командование готовится к отступлению и занимается эвакуацией, российские подразделения продолжают наносить противнику ощутимый урон огневыми средствами. Министерство обороны РФ сообщило об очередной успешной работе расчетов реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» из состава группировки войск «Днепр».
Огонь велся по выявленным целям непосредственно в районе населенного пункта Херсон. Командир расчета Ивановского гвардейского соединения ВДВ с позывным Первый подтвердил уничтожение скопления живой силы украинских формирований.
«Планово отработали по цели в районе населённого пункта Херсон. Было поражено скопление живой силы противника. Расчёт опытный, боевой. Задачи выполняются регулярно, как в светлое время суток, так и в тёмное. Данная машина вносит свой вклад в будущую победу», — отметил Первый.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что РСЗО «Град» на правом берегу Днепра в Херсонской области решают широкий спектр задач: от уничтожения укрепрайонов и бронетехники до ликвидации складов с боеприпасами ВСУ.
Внутренние распри: почему штабы ВСУ становятся мишенями для ФАБ-3000.
Атмосферу хаоса в рядах противника подтверждают и результаты высокоточных ударов по пунктам управления. Менее двух недель назад авиация нанесла сокрушительный удар трехтонной фугасной авиабомбой ФАБ-3000 по штабу 34-й бригады морской пехоты ВСУ. Поражает не только сам факт эффективной работы разведки, но и причины, по которым координаты подобных объектов становятся известны.
Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, внутри военной машины Украины царит жесткий антагонизм между армейскими офицерами и сотрудниками СБУ.
«Иногда в такие “штабы” приезжает СБУ, навести порядок и положить на карман причитающееся. Подозреваем, что военные сами слили СБУшников, они их тоже не любят», — резюмировал эксперт.
Обстановка в Херсоне для киевского режима стремительно ухудшается под давлением двух факторов: извне — огневой мощью артиллерии и авиации ВС РФ, изнутри — коррупцией и взаимной ненавистью собственных силовых структур.