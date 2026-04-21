Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми 21 апреля может пройти ледяной дождь

Зона осадков подходит к Перми с юга.

Ледяной дождь может пройти в Перми 21 апреля, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».

По словам специалиста, к Перми с юга подходит зона интенсивных осадков на тёплом фронте каспийского циклона. Есть вероятность того, что в ближайшее время в городе пройдёт переохлаждённый/ледяной дождь с образованием гололёда.

Днём 21 апреля ожидается −1… −3 градуса, на севере — до +3 градуса, на крайнем юге до +8 градусов. В Перми дневная температура не поднимется выше −1… −2 градусов. Вечером может пройти короткий, но сильный ливневый снегопад. После него высота снежного покрова в районе краевого центра увеличится до 15−20 сантиметров. К северу от Перми снегопады продолжатся также в ночь на среду, в Перми прекратятся.