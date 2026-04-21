Иркутяне смогут подтверждать льготы через мессенджер MAX

Цифровое удостоверение доступно в каждом в смартфоне.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью в Иркутске получили возможность оформить единое цифровое удостоверение (цифровой ID) прямо в мессенджере MAX. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Нововведение, о котором стало известно 20 апреля, призвано упростить жизнь льготникам. Теперь для получения скидок в магазинах, бесплатного прохода в музеи или подтверждения права на льготный проезд в общественном транспорте не нужно носить с собой бумажную справку или пластиковое удостоверение. Достаточно сформировать QR-код прямо в приложении на смартфоне.

Важно, что для использования цифрового ID не требуются биометрия, загранпаспорт нового образца или даже действующий QR-код, подчеркивают в мэрии. Технология интегрирована с порталом «Госуслуги»: удостоверение подгружается в мессенджер автоматически при наличии подтверждённой учётной записи.