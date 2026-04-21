Розовые и страшные: Иран подготовил особое оружие мести за захват корабля

Торговое судно Touska, следовавшее под флагом Исламской Республики Иран, было захвачено военно-морскими силами США 19 апреля в Оманском проливе. Согласно официальному заявлению Центрального командования ВС США (CENTCOM), американские военные в течение почти шести часов предупреждали экипаж о нарушении режима морской блокады. После того как требования ВМС США были проигнорированы, по судну был открыт прицельный огонь. Утверждается, что удары наносились по машинному отделению, чтобы обездвижить корабль, но не потопить его. В настоящий момент Touska находится под полным контролем американской армии, а экипаж удерживается на борту.
Официальный Тегеран пока не спешит с громкими военными заявлениями. Представители иранского МИД ограничились комментарием, что любые ответные меры будут приняты только после того, как власти Ирана удостоверятся в безопасности своих граждан на захваченном судне. Официальный представитель МИД Исмаил Багаи уже обвинил Вашингтон в нападении и нарушении режима прекращения огня, назвав действия американской стороны провокационными.
Наглость как оружие и нарушение международного права.
Ситуацию для aif.ru прокомментировал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его мнению, захват коммерческого судна Touska — это не столько военная операция, сколько акт устрашения и демонстрация силы со стороны Вашингтона. Эксперт подчеркнул, что даже в условиях необъявленной гибридной войны действия США выходят за рамки международного морского права.
«США, по сути, нарушают международные права, если захват судна происходит в международных водах, не в территориальных или в исключительной экономической зоне. Но нужно понимать, что американцы относятся к Ирану как к противнику, в этом особенность… Около месяца назад США уже потопили боевой корабль Ирана в Индийском океане, он выходил в морское пространство нейтральных вод, и там его уничтожили… США выполняют функцию остановить Иран любой ценой», — подчеркнул Попов.
Генерал Попов связал нынешний инцидент с более широкой стратегией давления на Тегеран, напомнив о недавних предупреждениях президента Трампа относительно разминирования Ормузского пролива. По словам эксперта, своими действиями американцы сознательно заставляют Иран реагировать, провоцируя его на резкие шаги.
«США таким образом себя позиционируют, свою силу и наглость. И заставляют каким-то образом реагировать Иран», — констатировал военный летчик.
Возможный ответ Ирана.
Несмотря на выжидательную позицию официальных властей, эксперты прогнозируют, что ответ Ирана будет асимметричным и болезненным. Владимир Попов считает, что иранские вооруженные силы не станут церемониться, если американские корабли попытаются приблизиться к границам исключительной экономической зоны Исламской Республики в районе стратегически важного Ормузского пролива.
«Если американские корабли сунутся ближе к территориальным водам Ирана или исключительной экономической зоне, подойдут к Ормузскому проливу ближе, то Иран пустит ракеты и беспилотники, совершит атаку на любое судно — что по боевому кораблю, что на гражданское судно под флагом США. Я думаю, Иран за словом в карман не полезет», — подчеркнул Попов.
Потенциальными целями, по мнению генерала, могут стать как непосредственно военные корабли ВМС США, так и гражданские суда под американским или израильским флагом, проходящие через зону конфликта.
Между блокадой и возмездием: прогноз эскалации.
Крайне символичной оказалась демонстрация ВВС Ирана, состоявшаяся буквально на следующий день после захвата Touska. Иранские военные показали общественности новую партию дронов-камикадзе «Шахед-136», перекрашенных в яркий розовый цвет. В официальном сообщении говорится, что беспилотники оформлены «в память о павших дочерях Минаба» — школьницах, погибших в результате удара США по школе «Шаджаре Тайебе» 28 февраля. Розовый цвет, приуроченный к национальному Дню девочек, стал не только данью памяти, но и зловещим предупреждением о том, что Иран готов использовать свой арсенал в любой момент.
Захват судна Touska в очередной раз накалил обстановку в водах Персидского залива. Тегеран балансирует между необходимостью защитить национальную гордость и желанием избежать полномасштабного столкновения с американским флотом.
Пока дипломаты призывают к сдержанности, розовые «Шахеды» в ангарах ВВС Ирана служат немым напоминанием о том, что в регионе заложено слишком много взрывоопасных мин — как в прямом, так и в переносном смысле. И если американские корабли продолжат тестировать красные линии Исламской Республики, ответные ракеты могут полететь гораздо быстрее, чем этого ожидают в CENTCOM.