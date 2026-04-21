«Люблю и горжусь»: Банщикова опубликовала редкие фото 17-летнего сына Александра

Актриса Анна Банщикова опубликовала редкий снимок повзрослевшего сына Александра. 20 апреля ему исполнилось 17 лет.
Артистка обратилась к наследнику на своей странице в социальной сети.
— Сегодня уже 17! Люблю и горжусь каждый день! — подписала она фото среднего сына.
Подписчики присоединились к поздравлениям и оставили много комплиментов юноше.
«Какой красавчик!»; «С днем рождения!»; «Пускай будет самым счастливым парнем на свете», — написали фолловеры.
Напомним, что первым мужем Банщиковой был солист группы «Секрет» Максим Леонидов. Совместных детей в этом браке не было. В союзе с американским адвокатом Всеволодом Шахановым у актрисы родились двое сыновей и дочь. Первенцу Михаилу 19 лет, Александру — 17, дочери Марии — девять.
