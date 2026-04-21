В Красноярском крае лишь половина СНТ заключила договоры на вывоз отходов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае только около половины садоводческих товариществ оформили договоры с региональным оператором по вывозу мусора. Об этом сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин на встрече с председателями СНТ.
По его словам, за последний год договоры заключили 27 товариществ. Всего в центральной группе районов из 1036 СНТ оформлены лишь 525 договоров.
При этом участники встречи отметили проблемы даже у тех, кто уже подключился к системе. Речь идет о несвоевременном вывозе отходов. Так, в одном из товариществ вместо 35 запланированных вывозов за сезон фактически выполнено только 11. В региональном операторе это объяснили нехваткой техники и пообещали наладить работу.
Также садоводы жалуются на переполненные мусоровозы и частичный вывоз контейнеров. Для оперативного решения вопросов регоператор планирует создать отдельный чат с председателями СНТ.
Отдельной проблемой остается нехватка площадок для накопления отходов. В таких случаях председателям рекомендовано обращаться в органы местного самоуправления, а при отсутствии решений — в краевое министерство экологии.