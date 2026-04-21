Мошенники втягивают россиян в ипотеку — жертвы остаются с долгами

Мошенники начали предлагать россиянам оформлять ипотечные кредиты за денежное вознаграждение, обещая самостоятельно их погашать. Об этом сообщила юрист Галина Земскова.
По ее словам, злоумышленники ищут людей с хорошей кредитной историей и предлагают оформить заем на их имя. Взамен обещают выплаты до 500 тысяч рублей и уверяют, что будут вносить платежи по кредиту сами.
Аферисты объясняют схему тем, что якобы не могут получить ипотеку из-за проблем с кредитной историей или особенностей учета. Они также обещают, что через один-два года переоформят жилье на себя, а у заемщика за это время улучшится кредитный рейтинг.
После оформления квартиры на подставное лицо мошенники исчезают, оставляя заемщика с многомиллионным долгом и судебными разбирательствами с банком.
Кроме того, по данным юриста, злоумышленники предлагают оформлять ипотеку с использованием льготных статусов — IT-специалиста, участника СВО или материнского капитала. После выявления нарушений банк может потребовать досрочного погашения кредита или изменить условия займа.
Также сохраняется схема с продажей недвижимости с обременением. В ряде случаев людям предлагают подписать не основной договор купли-продажи, а предварительное соглашение или заем под залог жилья, выдавая его за основной документ.
