В Красноярске снова ищут спортивных юношей для съемок в сериале «Наш Спецназ»

Создатели сериала «Наш Спецназ» снова ищут актеров для съемок в Красноярске.
Как пишет издание gornovosti.ru, требуются молодые люди от 15 до 19 лет спортивного телосложения. Обязательное условие — актерские навыки. Организаторы ждут учащихся театральных студий или студентов первых курсов театральных вузов.
Кастинг пройдет 22 апреля с 12:00 до 16:00 по адресу: улица Каратанова, 11, третий этаж.
Сериал снимает компания «Триикс Медиа» по заказу «Пятого канала». Сюжет рассказывает о бойцах петербургского СОБРа, которые приезжают в Красноярск для выполнения спецзадач. Съемки запланированы с 26 апреля по 12 мая.
