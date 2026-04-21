Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске снова ищут спортивных юношей для съемок в сериале «Наш Спецназ»

Создатели сериала «Наш Спецназ» снова ищут актеров для съемок в Красноярске. В этот раз им требуются юноши спортивного телосложения.

Как пишет издание gornovosti.ru, требуются молодые люди от 15 до 19 лет спортивного телосложения. Обязательное условие — актерские навыки. Организаторы ждут учащихся театральных студий или студентов первых курсов театральных вузов.

Кастинг пройдет 22 апреля с 12:00 до 16:00 по адресу: улица Каратанова, 11, третий этаж.

Сериал снимает компания «Триикс Медиа» по заказу «Пятого канала». Сюжет рассказывает о бойцах петербургского СОБРа, которые приезжают в Красноярск для выполнения спецзадач. Съемки запланированы с 26 апреля по 12 мая.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.