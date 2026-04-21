Синоптик Ильин предупредил о выпадении снега в Москве в ближайшие дни

В Москве в ближайшие пару дней в ночное время возможно выпадение мокрого снега, но снежные покровы не образуются. Об этом aif.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В ближайшие пару дней в ночные часы в Московском регионе возможно пройдет мокрый снег, примешиваясь к дождю, потому как в эти дни сохранится пасмурная погода. Ночью температура будет понижаться до +2 градусов, при таких температурах возможно, что снег примешается к дождю», — пояснил Ильин.
По словам синоптика, снег практически сразу растает.
«Снежных покровов не образуется, в дневные часы все будет таять», — добавил он.
Ранее из-за циклона в регионах ЦФО и ПФО прошел снегопад.