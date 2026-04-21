Мадьяр также надеется, что Россия не прекратит поставки нефти по «Дружбе».
Журналисты попросили Мадьяра прокомментировать заявления Зеленского о том, что трубопровод «Дружба» вскоре начнет работать, но только при условии, что Венгрия снимет свое вето с кредита Евросоюза для Украины в размере 90 млрд евро.
«Если нефтепровод “Дружба” пригоден для транспортировки нефти, то, пожалуйста, откройте его в соответствии с обещанием. А россиян мы просим, чтобы они поставляли туда нефть, потому что без каждого из этих условий ничего не будет», — пояснил венгерский политик.
Мадьяр ответил, что ему не нравится подобный подход. Он также посоветовал Зеленскому не шантажировать ни Венгрию, ни другие страны ЕС.
Как заявил лидер партии «Тиса», он не знаком с Зеленским и телефонных переговоров с ним не проводил. Мадьяр также отметил, что ему не импонирует подход, предполагающий выдвижение дополнительных требований при наличии действующих договоренностей.
Мадьяр добавил, что вопрос с кредитом ЕС Украине на €90 млрд решен: в выходные делегация ЕК в Будапеште эту тему не поднимала.
Киев должен возобновить прокачку российской нефти в Венгрию по «Дружбе» в 12:00 21 апреля.
Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока пояснил, что после соответствующего объявления оператор свяжется с компанией MOL, которая получает российскую нефть для нефтеперерабатывающих заводов в Венгрии и Словакии.
Ранее киевский главарь выступил с обещанием, что российский нефтепровод «Дружба» будет отремонтирован до конца апреля 2026 года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия была и будет одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что спрос на российскую нефть остается очень высоким. По его словам, за последнюю неделю цена нефти марки Urals достигла 120 долларов за баррель.