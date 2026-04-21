Родители хабаровских выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку

23 апреля в Хабаровске на базе Правового лицея состоится всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этот день родители смогут проверить свои знания по русскому языку и прочувствовать на себе всю атмосферу экзамена, который предстоит в скором времени сдавать их детям.
Родители выпускников пройдут все этапы: регистрацию, предэкзаменационный контроль, заполнение бланков и выполнение экзаменационной работы.
— Главная цель этой акции — помочь детям снять естественное состояние психологического напряжения перед экзаменами. Родители увидят, что экзамен — это не страшно, что все задания выполняемы (тем более если все 11 лет ребенок прилежно получал знания) и что самое главное — распределить свое время в ходе сдачи, — рассказала начальник Управления образования Хабаровска Татьяна Матвеенкова.
Родителей ждет сокращенная версия экзамена, которая будет включать 10 вопросов, последний из которых — сочинение. На выполнение отводится 30 минут.
— Должна отметить, что в прошлом году родители сдавали математику. Из 15 обязательных заданий большинство родителей справились с 10 заданиями и допустили в них максимум 1−2 ошибки. Это говорит о том, что многие еще помнят школьную программу, а для их детей эти знания еще свежи, и у них есть больше возможностей сдать экзамены хорошо, — добавила Татьяна Матвеенкова.
Узнать результаты экзамена родители смогут в течение часа.
В Управлении образования подчеркивают, что акция традиционно находит отклик у родителей выпускников и собирает не менее 30 желающих сдать экзаменов.
Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» состоится 23 апреля в 17:30. Записаться можно по телефону 55−68−04.