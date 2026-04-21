В Хабаровский край привезли 4 тысячи цыплят под контролем Россельхознадзора

В Хабаровский край поступила партия из 4 тысяч суточных племенных цыплят. Доставка находилась под контролем специалистов Россельхознадзора.
19 апреля 2026 года в аэропорту Хабаровска сотрудники Приморского межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль партии птицы, прибывшей воздушным транспортом из Владимирской области.
Цыплята-бройлеры были направлены племенным птицеводческим предприятием и предназначены для фермерских хозяйств Еврейской автономной области. После прибытия в Хабаровск их доставят автомобильным транспортом к месту дальнейшего содержания и разведения.
Птица перевозилась в специальных картонных боксах с вентиляцией и разделением на секции — это позволяет избежать скученности и снизить стресс при транспортировке. Температурный режим поддерживался в пределах 20−25 °C.
В ходе контроля специалисты провели клинический осмотр и проверили ветеринарные документы. По данным ведомства, цыплята поступили клинически здоровыми, без признаков травм и нарушений.
Также отмечается, что производители из родительского стада ранее прошли необходимые диагностические исследования и вакцинацию против основных заболеваний птицы, включая грипп, болезнь Марека и болезнь Ньюкасла.
С начала года в Хабаровский край уже доставлено более 33 тысяч суточных цыплят под контролем надзорного ведомства.