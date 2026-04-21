Красноярцы каждый день получают травмы из-за самокатов

Врачи приводят характерный случай: недавно в травмпункт ККБ обратился молодой человек с травмами кистей рук и переломом мизинца. Причиной стало то, что он не справился с управлением и упал. К счастью, травмы оказались относительно легкими, и пациент покидал отделение в хорошем настроении. Однако, покидая больницу, он поинтересовался у персонала, где поблизости можно взять самокат.