Красноярцы каждый день получают травмы из-за самокатов

Врачи травмпункта красноярской Краевой клинической больницы (ККБ) бьет тревогу: травмы из-за электросамокатов стремительно выходят на лидирующие позиции по числу обращений пациентов за медицинской помощью.
Почти ежедневно в приемное отделение больницы поступают такие пострадавшие. Жертвами становятся как сами самокатчики, так и пешеходы, оказавшиеся на их пути.
«Электросамокаты стали невероятно популярны. Минимальные физические усилия, высокая скорость, отсутствие необходимости в правах — все это приводит к постоянным травмам. Такого наплыва пациентов, как от роллеров, лыжников или велосипедистов, мы не наблюдаем. Самокатчики бьют все рекорды по обращениям», — подчеркнул заведующий приемным отделением ККБ Андрей Газенкампф.
Врачи приводят характерный случай: недавно в травмпункт ККБ обратился молодой человек с травмами кистей рук и переломом мизинца. Причиной стало то, что он не справился с управлением и упал. К счастью, травмы оказались относительно легкими, и пациент покидал отделение в хорошем настроении. Однако, покидая больницу, он поинтересовался у персонала, где поблизости можно взять самокат.
Медики в очередной раз напоминают: электросамокат — это не игрушка, а средство повышенной опасности. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны и осторожны, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни окружающих.
Напомним, в центре Красноярска планируют запретить езду на самокатах.