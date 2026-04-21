Очередной «Тотальный диктант» доказал свою нужность

В 2012 году «Тотальный диктант» дошёл до приморской столицы, с тех пор раз в год в городе у моря впечатляющее число людей разного возраста старательно пишут один и тот же текст под диктовку. Находятся скептики, которые утверждают — «Тотальный диктант» проводится для галочки, есть как недочёты в организации проекта, так и недоработки просветительских задач.
Не экзамен, а праздник радости.
Только во Владивостоке было организовано 52 площадки для проведения «Тотального диктанта». В акции были задействованы гимназии и школы, колледжи и вузы, музеи и галереи, различные культурные пространства. Пишут под диктовку в Ботаническом саду ДВО РАН, международном аэропорту «Владивосток», в чайных и кофейных. Одной из самых любопытных локаций этого года стал джаз-бар «Контрабанда», где текст читала старший инспектор ГАИ. В пику сотруднику правопорядка по залу бродил весёлый учёный рыжий кот. В топ необычных российских аудиторий ТД вошли МКС, полярные станции, борт самолёта, парящий воздушный шар, пляж.
«Первый “Тотальный диктант” прошёл в ДВФУ, тогда ещё на материке, в корпусе на улице Октябрьской, в одной из больших аудиторий. Мы заручились поддержкой университетских филологов, тогда написали диктант около 170 человек, аудитория была забита битком — не ожидали такого ажиотажа. Единственным отличником стал писатель и журналист Василий Авченко. Сейчас на “отлично” пишут от 5 до 10% участников — это десятки человек в Приморье», — рассказал политолог, директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.
По словам Вячеслава Белякова, проект получил бурное развитие, обрастая солидной инфраструктурой. Сегодня «Тотальный диктант» включает в себя множество дополнительных проектов, в том числе изучение русского как иностранного, изучение малых языков России. Это и курсы по подготовке к диктанту, и разбор основных ошибок по его окончании. Придумали вариант ТД и для совсем маленьких. Исключили списывания, разбив один текст на части для разных часовых поясов.
Экспериментировали и с текстами. Сначала обращались к русским классикам, затем переключились на современных авторов. Участники диктанта писали специально сочинённые тексты, которые невозможно списать в интернете.
Авторами ТД становились такие литературные знаменитости, как Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович. В 2023 году текст для диктанта о Владимире Арсеньеве сочинил приморский писатель Василий Авченко.
В 2026 году автором стал писатель, доктор филологических наук, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов. Он рассказал малоизвестные факты о семье Пушкина. Сибири и Дальнему Востоку досталась первая часть произведения — «Пушкин. Белая девочка» — о драматической судьбе дочери Ганнибала, прабабушки Александра Сергеевича.
Автор то ли пошутил, то ли сказал всерьёз, что и сам, наверное, не написал свой текст идеально, без ошибок. Хотя многие отметили лёгкое перо Варламова, текст был понятен широкой аудитории.
«У Пушкина есть такие строки: “Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю”. Не страшно, если у вас не получится написать диктант на “отлично”. Это не экзамен, а праздник радости, который мы создаём вместе. Нужно подходить к нему с умом и душой и не бояться ошибок», — напутствовал участников писатель.
Оптимальный «диктатор».
«Главное достоинство проекта заключается в том, что он нужен людям. Огромное число людей каждый год с нетерпением ждëт, когда будет диктант, интересный ли будет текст, трудный ли он будет. Никто никому ничего не навязывает, с самого начала главным принципом акции является добровольность участия. Проект востребован, он мотивирует участников, вдохновляет их, каждый раз доказывая, что быть грамотным — это модно! В диктанте заложен огромный эмоционально-психологический потенциал, энергия любви к русскому языку, русской культуре, родной стране. А это то, что так необходимо людям в наше сложное время, когда потребность в культурной и языковой самоидентификации высока, как никогда», — говорит к. ф. н, доцент кафедры русского языка и литературы Восточного института ДВФУ, член Филологического совета «Тотального диктанта» Наталья Милянчук.
«Допустим, мне писать очень сложно, — делится Вячеслав Беляков. — Современный среднестатистический человек редко пишет от руки. А здесь целый текст, две страницы! Это физически тяжело: рука начинает болеть. Но интересно проверить себя. Возможно, для кого-то диктант — медитация, для кого-то — вызов, для кого-то — интеллектуальный отдых».
Есть негласная традиция — привлекать к чтению диктанта известных людей. Так, в этом году в российских аудиториях звучали голоса помощника президента Владимира Мединского и дрессировщика Эдгара Запашного. В городе нашенском заметным пространством ТД стала гимназия № 1, куда пришел диктовать для старшеклассников мэр Константин Шестаков. Глава города основательно подготовился к миссии чтеца, был вежлив, предупредителен и одновременно строг.
«Константин Владимирович диктовал как профессиональный педагог», — скажут потом старшеклассники. «Опыт любопытный. Волновался, честно говоря, не меньше тех, кто писал текст. Такие проекты объединяют всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Рад, что был к этому причастен», — отметил Константин Шестаков.
Практика показала, что оптимальный «диктатор» — человек с хорошей дикцией, размеренным темпом речи — это всё-таки филолог, а уютнее писать в камерной аудитории, где немного участников. В этом смысле идеальны залы библиотек.
Шоу на один день?
У «Тотального диктанта» — не только большая армия поклонников, есть и критики, которые не верят в эффективность и пользу проекта. В экспертную группу проекта приходят письма следующего содержания: «На диктант не ходил, но его организация всё хуже и хуже».
«Большинство людей пишут с ошибками, уровень грамотности неуклонно падает, — замечает учитель русского языка Ксения Петрова. — Посмотрите на соцсети — никакой “Тотальный диктант” не поможет. Знаков препинания вовсе нет. Кто-то думает радикально: пусть каждый пишет, как слышит. Но язык — это знаковая система, каждый человек должен следовать определённым законам. К примеру, как понять фразу “Казнить нельзя помиловать” без знаков препинания?».
«Нормальное, интересное, увлекательное мероприятие. Но это шоу на один день. Увы, безграмотность не отступает, становится чем-то привычным, момент, которого и стыдиться не надо. Грамотность рождается из чтения в семье и школе, больше никак. От того, что на Крещение масса людей бултыхается в воде, истинно православных не прибавляется», — замечает студент ДВФУ, будущий искусствовед Пётр Грищук.
В родительских группах пишут — в некоторых учебных заведениях «Тотальный диктант» стал обязательным мероприятием, его пропуск без уважительной причины равен отрицательной оценке.
«Принцип добровольности — никто не отменял, — напомнила Наталья Милянчук. — Да, бывают перегибы — мол, давайте загоним всех учеников в класс, будут писать! Я категорически против принуждения! С другой стороны, никто не проводил детального исследования об уровне грамотности в России. Нельзя утверждать голословно, что все поголовно безграмотны, не любят читать. Где официальная статистка?» — добавляет филолог.
Собеседник отмечает — каждый раз после «Тотального диктанта» растёт число читателей в библиотеках. Многим интересно познакомиться ближе с творчеством автора текста.
К слову, в Год единства России в проекте ввели новшество для россиян разных национальностей, коренных и малочисленных народов, которые могли написать переводной вариант текста на родном языке. Однако на деле обучение редким языкам заходит в тупик. Так, в приморской глубинке силами активистов удалось создать класс по изучению удэгейского языка. Но это всего лишь факультатив. А ещё и школа для большинства детей с удэгейскими корнями находится слишком далеко, она недоступна.