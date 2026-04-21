В красноярском инклюзивном театре придумали продолжение истории про Ассоль

У молодежного театра «Конфетти» состоялась очередная премьера. В этот раз его создатели обратились к произведению Александра Грина «Алые паруса». Был написан сценарий — продолжение истории об Ассоль. Он о том, что порой в жизни случаются страшные и даже очень страшные ситуации и кажется, что ты один — и никто не поможет, — поясняет Галина Долгарева, главный режиссер театра. — Но на самом деле не так. К нашим героям приходит на помощь Господь через послушника с острова Афон, который мечтает быть монахом. Театр «Конфетти» — особенный, здесь на сцене заняты в том числе актеры с различными диагнозами: кто-то из них может передвигаться только на коляске. Поэтому создание каждого спектакля — огромный труд родителей детей с непростыми диагнозами. Родители самостоятельно пишут сценарий, так, чтобы у каждого особенного актера была своя роль, которую бы он мог сыграть, придумывают декорации и сами участвуют в их изготовлении, подбирают музыку, организуют репетиции. Многолетняя работа в театре — еще и своеобразная реабилитации для молодых актеров, многие из которых ранее плохо умели слушать остальных, работать в команде. Но вместе с тем, такие спектакли — еще и весомый стимул для совершенно здоровых людей, которые приходят на него в качестве зрителей, начать ценить в жизни то, о чем ранее, быть может, даже не задумывался. В отзывах зрители отмечают: постановки дают понимание, что те проблемы, которые у них есть в жизни, — они решаемы. Бывает, что мы приглашаем на просмотр людей в сложных жизненных ситуациях, — рассказывает Галина Долгарева. — К примеру, после ухода близкого человека — и это было неоднократно. Или пациента онкоцентра, который сейчас находится на лечении. Он после спектакля вышел совершенно в другом состоянии. Мы — несмотря ни на что, искренне радуемся жизни и учим радоваться других. В воскресенье, 26 апреля, ребята в очередной раз примут участие в Открытом краевом фестивале молодежных театров «НОВЫЕ: театр» на площадке МТБЦ «Пилот». Днем ранее, 25 апреля, в 12:00 состоится спектакль на обычной площадке — в реабилитационном центре «Радуга» на Воронова.