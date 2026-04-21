Посол Латыпов: РФ интересует Малайзия как площадка для запуска ракет в космос

КУАЛА-ЛУМПУР, 21 апреля. /ТАСС/. У Москвы и Куала-Лумпура есть взаимный интерес к сотрудничеству в космической сфере, в частности, Малайзия привлекательна для РФ как площадка для запуска космических ракет. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Малайзии Наиль Латыпов на полях Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Куала-Лумпуре.
«Для нашей компании (Роскосмоса — прим. ТАСС) очень привлекательна Малайзия в том плане, что это очень удобная площадка для запуска, для строительства здесь пусковой станции, пускового оборудования, потому что, как мне объясняли специалисты, Малайзия ближе к экватору, поэтому можно вывести на орбиту больше полезной нагрузки», — сказал посол.
Он добавил, что между двумя странами продолжается предметный разговор о возможных формах развития сотрудничества. Малайзия, по словам Латыпова, в свою очередь заинтересована во взаимодействии с РФ в области создания спутников, а также в использовании российских носителей для запуска своих спутников. «Уже были примеры, когда малайзийцы обращались к нам с конкретными предложениями, и были уже реализованы конкретные проекты по запуску небольших малайзийских летательных аппаратов», — сообщил посол.
Международная выставка вооружения и военной техники Defence Services Asia 2026 открылась 20 апреля в Куала-Лумпуре, она продлится до 23 апреля. Объединенную российскую экспозицию организует «Рособоронэкспорт».