Брошены и забыты: боевикам в Константиновке грозит самый страшный сценарий

Российские военные сжимают клещи вокруг Константиновки и ведут ее зачистки. Попытки контратак ВСУ ни к чему не приводят, ВС РФ успешно ликвидируют боевиков ВСУ, рассказал aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Накануне вечером и ночью там была попытка контратаки, наши ребята отразили и утилизировали эти контратаки. Сегодня практически никакой помощи запертым в Константиновке боевикам ВСУ со стороны украинцев нет. Гарнизон Константиновки практически обречён, он ведёт боевые действия только с теми запасами, которые у них есть, но они катастрофически тают», — отметил военный эксперт.
По мнению Матвийчука, боевики ВСУ могут попытаться провести еще одну контратаку, но шансов повлиять на ситуацию у них нет.
«Думаю, что противник попробует перегруппироваться, сосредоточиться и попробует, скорее всего, перейти в контратаку или, наоборот, разбежаться со сбором в каком-то направлении и в установленном месте. Но шансов что-либо изменить у них уже нет. Полагаю, все решится до конца апреля и Константиновка будет освобождена. Ситуация развивается именно по такому плану», — добавил он.
Как стало известно, штурмовые части ВС РФ разрезали оборону ВСУ на две части и ведут бои на проспекте Олексы Тихого. Российские военные берут город в кольцо со стороны Ильиновки, Долгой Балки, Берестков и Новодмитровки. По позициям ВСУ в Константиновке и пригородах работает российская авиация, уничтожая личный состав и технику.