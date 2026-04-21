Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брошены и забыты: боевикам в Константиновке грозит самый страшный сценарий

Боевики ВСУ попытались прорваться в Константиновку, но были уничтожены. Об этом рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные сжимают клещи вокруг Константиновки и ведут ее зачистки. Попытки контратак ВСУ ни к чему не приводят, ВС РФ успешно ликвидируют боевиков ВСУ, рассказал aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Накануне вечером и ночью там была попытка контратаки, наши ребята отразили и утилизировали эти контратаки. Сегодня практически никакой помощи запертым в Константиновке боевикам ВСУ со стороны украинцев нет. Гарнизон Константиновки практически обречён, он ведёт боевые действия только с теми запасами, которые у них есть, но они катастрофически тают», — отметил военный эксперт.

По мнению Матвийчука, боевики ВСУ могут попытаться провести еще одну контратаку, но шансов повлиять на ситуацию у них нет.

«Думаю, что противник попробует перегруппироваться, сосредоточиться и попробует, скорее всего, перейти в контратаку или, наоборот, разбежаться со сбором в каком-то направлении и в установленном месте. Но шансов что-либо изменить у них уже нет. Полагаю, все решится до конца апреля и Константиновка будет освобождена. Ситуация развивается именно по такому плану», — добавил он.

Как стало известно, штурмовые части ВС РФ разрезали оборону ВСУ на две части и ведут бои на проспекте Олексы Тихого. Российские военные берут город в кольцо со стороны Ильиновки, Долгой Балки, Берестков и Новодмитровки. По позициям ВСУ в Константиновке и пригородах работает российская авиация, уничтожая личный состав и технику.