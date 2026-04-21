ВС РФ поразили 31 блиндаж и укрытия с личным составом ВСУ за сутки

За последние сутки подразделения беспилотных систем Южной группировки войск нанесли удары по позициям украинских сил, поразив более трёх десятков блиндажей и укрытий с личным составом. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
По его данным, операции велись на краматорском, константиновском и славянском направлениях. В ходе действий были уничтожены средства связи, включая антенны и беспилотники, а также несколько терминалов спутниковой связи и наземные роботизированные комплексы.
Кроме того, как утверждается, удары пришлись по пунктам управления беспилотными аппаратами, что, по оценке военных, должно повлиять на координацию действий противника на указанных участках.
Ранее российские военные из группировки войск «Восток» применили тяжёлую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепёк» в Запорожской области для нанесения удара по укрепленному опорному пункту украинских формирований.