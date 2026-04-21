В Московской федерации профсоюзов рассказали, выгодно ли брать отпуск в мае

«Согласно части 1 статьи 153 Трудового кодекса, если у вас сдельная оплата труда или почасовая, то за выход на работу в праздник вам заплатят не менее чем в двойном размере. Если вы получаете должностной оклад и отработали праздник в пределах месячной нормы — доплатят как за один обычный рабочий день сверх оклада, если работа сверх нормы — уже в двойном размере сверх оклада. Если у вас не окладная система оплаты и вы не работали в праздничные дни, то по части 3 статьи 112 Трудового кодекса вам все равно положена дополнительная выплата», — отметила эксперт, уточнив что размер выплаты должен быть установлен в коллективном договоре или локальных документах организации.