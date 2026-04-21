В Московской федерации профсоюзов рассказали, выгодно ли брать отпуск в мае

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Отпуск в мае с финансовой точки зрения брать невыгодно, работники могут потерять в деньгах из-за того, что в последний месяц весны всего 19 рабочих дней. Об этом рассказала ТАСС заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
«В мае можно увеличить продолжительность отпуска, объединив его с праздничными днями, но при этом стоит понимать, что месяц невыгоден с финансовой точки зрения. Вы получите отпускные меньше, чем зарплату за полностью отработанный месяц. В мае меньше рабочих дней и, соответственно, каждый из них стоит дороже. При этом отпускные рассчитываются по среднему дневному заработку за предыдущие 12 месяцев, в итоге один рабочий день в таком месяце оказывается дороже одного дня отпуска», — пояснила Захаренкова.
При этом работа в выходной или нерабочий праздничный день в мае оплачивается не менее чем в двойном размере.
«Согласно части 1 статьи 153 Трудового кодекса, если у вас сдельная оплата труда или почасовая, то за выход на работу в праздник вам заплатят не менее чем в двойном размере. Если вы получаете должностной оклад и отработали праздник в пределах месячной нормы — доплатят как за один обычный рабочий день сверх оклада, если работа сверх нормы — уже в двойном размере сверх оклада. Если у вас не окладная система оплаты и вы не работали в праздничные дни, то по части 3 статьи 112 Трудового кодекса вам все равно положена дополнительная выплата», — отметила эксперт, уточнив что размер выплаты должен быть установлен в коллективном договоре или локальных документах организации.
Захаренкова добавила, что в майские праздники продолжают работать сотрудники экстренных служб и непрерывных производств. Например, скорой помощи, МЧС, органов правопорядка, работники сфер ЖКХ и энергетики. Сотрудники со сменным графиком выходят, если рабочий день приходится на праздник. Также трудящихся могут привлечь к работе без их согласия в целях предотвращения и устранения последствий производственной аварии, несчастных случаев и в иных угрожающих жизни обстоятельствах.
Кроме того, по желанию работника вместо оплаты за работу в праздничный день ему может быть предоставлен другой день отдыха, который можно использовать в течение года либо присоединить к отпуску. В этом случае работа в праздник оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается.