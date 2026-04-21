Опрошенные россияне в среднем оценивают свою грамотность на «три»

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Лишь 18% жителей России ставят себе пятерку за знание русского языка, средняя самооценка грамотности составила 3,6 балла из 5. Такие данные были получены из аналитики коммуникационного PR-агентства FAVES Communications, которые есть в распоряжении ТАСС.
«По данным нашего опроса, сегодня только 18% россиян оценивают свое знание русского языка на “отлично” (или на 5 баллов), еще 33% ставят себе твердую “четверку”, а 42% полагают свой уровень удовлетворительным (3 балла). И только 7% респондентов признали, что не могут назвать себя грамотными, поставив оценку в 1−2 балла», — сказала основатель агентства Юлия Царева.
Она уточнила, что усредненная оценка по всем опрошенным составила 3,6 балла из 5 возможных. При этом анализ поисковых запросов показывает, что россияне за последние три года стали чаще интересоваться тем, как правильно пишется то или иное слово.
Сразу 76% респондентов уверены, что грамотно писать и говорить важно для каждого жителя страны. Еще 13% считают грамотность показателем статуса и образованности, 7% — что она необходима прежде всего по требованию профессии. Не видят ценности в грамотности только 4% опрошенных, причем половина из них полагается на нейросети и текстовые редакторы.
Опрос проводился среди русскоязычных интернет-пользователей 13−16 апреля 2026 года, участие приняли 1 078 человек старше 18 лет.