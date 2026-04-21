В Омской области ввели ограничения на рыбную ловлю

Однако полностью удить с удочкой запрет не означает. В период ограничений разрешается рыбачить только с берега, используя одну донную или поплавочную удочку, а также спиннинг (фидер). Важное условие: у одного рыбака должно быть не больше двух крючков. При этом использование маломерных судов, включая лодки, в эти сроки категорически запрещено. Стоит помнить, что некоторые виды рыб и других биоресурсов в Омской области нельзя вылавливать круглый год. Речь идет о сибирском осетре, стерляди, нельме, а также об артемии, в том числе на стадии цист.