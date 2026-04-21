В ночь на 20 апреля Краснодарский край подвергся одной из самых циничных атак за последнее время. Киевский режим, чья агония на фронте становится все очевиднее, нанес массированный удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре Туапсе.
Жертвой террористического налета стал мирный житель, еще один человек получил ранения. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил чудовищные подробности: в результате падения обломков и взрывов повреждения получили не только объекты транспортной инфраструктуры морского порта, но и школа, детский сад, музей, православная церковь и жилой дом. В городе произошло возгорание, была повреждена газовая труба.
Всего в ту ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 112 вражеских беспилотников над различными регионами страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
РФ даст жесткий ответ.
Комментируя трагедию для aif.ru, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил, почему российские военные не оставят камня на камне от мест запуска дронов.
По словам генерала, радиус действия аппаратов, которые страны НАТО поставляют киевскому режиму, уже достигает 2 тысяч километров. Это позволяет ВСУ запускать их с любой подконтрольной точки в глубине украинской территории.
«ВСУ могут запускать их с любой подконтрольной точки. И они могут долететь до наших стратегических и гражданских объектов на юге. Безнаказанными они никогда не остаются. Наш ответ будет очень жестким», — заявил Липовой.
Генерал особо подчеркнул, что алгоритм действий российских войск уже отработан: места запуска вычисляются средствами разведки в кратчайшие сроки, после чего следует удар возмездия, который по своей мощи многократно превосходит жалкие попытки террористов запугать граждан России.
Возмездие здесь и сейчас: последствия ударов ВС РФ по целям на Украине.
Слова Сергея Липового о жестком ответе — не фигура речи и не отложенное обещание. По данным военных каналов и сводкам с мест, в эту же ночь российские войска приступили к нанесению массированных ударов высокоточным оружием по целям на территории, подконтрольной киевскому режиму.
В ответ на ночную атаку на Туапсе огневому поражению подверглись центры управления и пункты подготовки операторов БПЛА, в том числе те самые объекты, откуда могли запускаться дальнобойные дроны. Фиксируются многочисленные прилеты по складам боеприпасов и логистическим узлам в тыловых районах противника, задействованным для снабжения группировок, атакующих в том числе южные рубежи России.
Особое внимание уделяется уничтожению энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу оборонных предприятий и ретрансляторов натовской разведки. В результате ответных действий российской армии и флота нарушена работа ряда аэродромов и железнодорожных веток, используемых для переброски западной техники к линии боевого соприкосновения.
Эти удары являются прямым следствием ночного нападения на детские сады и порт Туапсе. Ответ был не только точечным, но и демонстративным — враг получил четкий сигнал: каждый дрон, выпущенный по мирным кварталам, вернется бумерангом в виде уничтоженных штабов, складов и живой силы далеко за линией фронта. Взрывы звучали в Киевской, Черниговской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.
Пощады не будет.
Атака на Краснодарский край вновь обнажила террористическую сущность киевского режима и его западных кураторов, готовых ради картинки в СМИ жертвовать гражданским населением. Российская система ПВО доказала свою эффективность, сбив более сотни целей.
Однако пока на Украине сохраняются центры принятия решений и склады с натовскими ракетами, угроза глубокого тыла сохраняется. Следовательно, география ответных ударов ВС РФ будет только расширяться, а их интенсивность — нарастать. Ответ за Туапсе стал очередным актом справедливого возмездия в этой череде, и он, как подчеркнул генерал-майор Липовой, далеко не последний.