Дорогу к участку многодетной семьи построят в ЕАО по решению суда

В Биробиджанском районе судебные приставы и прокуратура проконтролируют обустройство инфраструктуры для многодетной семьи из села Раздольное. Ранее местные жители обратились в надзорные органы из-за невозможности проезда к своей земле. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре ЕАО, земельный участок предназначен для возведения частного дома. Однако проверка подтвердила, что автомобильная дорога к нему отсутствует. Это лишало семью возможности начать строительство и ставило под угрозу безопасность, так как спецтехника спасательных служб не могла добраться до места.
Прокурор района обратился с иском в защиту интересов граждан. Рассмотрев материалы дела, Биробиджанский районный суд признал бездействие местных властей незаконным. Согласно вердикту, администрация района обязана обустроить подъездной путь. Надзор за устранением нарушений продолжается.
