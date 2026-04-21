Контрактники из Ростовской области проходят активную подготовку на полигонах ЮВО

Контрактники из Ростовской области проходят интенсивную подготовку на полигонах ЮВО. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Дмитрий Водолацкий.
Военнослужащие, которые впервые заключили контракт с минобороны учатся стрелять, проводить штурм на открытой местности, в лесополосе и в городе, а также уклоняться от вражеских БПЛА и уничтожать их.
— Большое внимание в рамках курса интенсивной подготовки уделяется навыкам тактической медицины, включая оказание первой помощи и самопомощи, — говорится в сообщении.
В частности, военнослужащие учатся накладывать кровоостанавливающие жгуты, применять перевязочные пакеты и давящие повязки.
Как напомнили в правительстве Ростовской области, донские контрактники получают единовременно региональную и федеральную выплаты в размере до 3,6 миллиона рублей.
