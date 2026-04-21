Контрактники из Ростовской области проходят активную подготовку на полигонах ЮВО

Донские контрактники учатся стрелять, штурмовать и уничтожать беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

Контрактники из Ростовской области проходят интенсивную подготовку на полигонах ЮВО. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Дмитрий Водолацкий.

Военнослужащие, которые впервые заключили контракт с минобороны учатся стрелять, проводить штурм на открытой местности, в лесополосе и в городе, а также уклоняться от вражеских БПЛА и уничтожать их.

— Большое внимание в рамках курса интенсивной подготовки уделяется навыкам тактической медицины, включая оказание первой помощи и самопомощи, — говорится в сообщении.

В частности, военнослужащие учатся накладывать кровоостанавливающие жгуты, применять перевязочные пакеты и давящие повязки.

Как напомнили в правительстве Ростовской области, донские контрактники получают единовременно региональную и федеральную выплаты в размере до 3,6 миллиона рублей.

