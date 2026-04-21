Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чудовище возвращается: на озере Лох-Несс снова заметили тёмно-зелёное тело

На озере Лох-Несс после многомесячного перерыва сняли на видео чудовище.

Источник: Комсомольская правда

Два появления Лох-несского чудовища зафиксировали в Шотландии в марте 2026 года. Это произошло после того, как уже много месяцев никто не заявлял о том, что видел загадочное животное, информирует издание Metro.

Сообщается, что 1 марта турист из США Тони Инхорн видел, как из воды показалось темное серо-зеленое тело. Турист наблюдал существо около пяти секунд, после чего оно снова погрузилось в воду. При этом загадочное животное находилось в 4,5 метра от его лодки.

Через несколько дней Эоин Фэган наблюдал движущийся против течения объект. Фэган вел наблюдение по трансляции веб-камеры, которая установлена около одного из отелей.

Год назад неназванный очевидец поделился с Центром Лох-Несс снимком, на котором запечатлен черный «горб» над водой, переходящий темный силуэт под волнами.

В то же время 76-летний натуралист Эдриан Шайн, который более полувека посвятил изучению знаменитого озера в Шотландии, заявил, что никакого древнего монстра или Лох-Несского чудовища там нет.

Как Лох-Несское чудовище заметили на снимке из космоса, читайте здесь на KP.RU.

