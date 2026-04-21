Челябинские девятиклассники 21 апреля начали досрочно сдавать экзамены

В Челябинской области 21 апреля начинается досрочный период государственной итоговой аттестации.
— Он проводится для девятиклассников, не имеющих возможности по уважительным причинам пройти ГИА в основной период, — объяснили в Челябинском институте развития образования. — К ГИА допускаются школьники и экстерны, имеющие по всем учебным предметам за девятый класс отметки не ниже удовлетворительных.
Первым досрочным испытанием станет экзамен по математике. 15 человек будут сдавать его в форме основного госэкзамена, еще трое — в форме государственного выпускного экзамена.