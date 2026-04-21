Грамотность под вопросом — как россияне оценивают свой уровень

Только 18% жителей России оценивают свое знание русского языка на «отлично». Средний показатель самооценки грамотности составил 3,6 балла из пяти. Такие данные приводит коммуникационное PR-агентство.
Согласно результатам опроса, 33% респондентов поставили себе «четверку», еще 42% считают свой уровень удовлетворительным и оценили его на три балла. О низкой грамотности заявили 7% участников, указав оценки на уровне одного-двух баллов.
По словам основателя агентства Юлии Царевой, усредненный показатель по выборке составил 3,6 балла. При этом фиксируется рост интереса к вопросам правописания: за последние три года пользователи чаще ищут информацию о корректном написании слов.
Большинство опрошенных — 76% — считают грамотную речь и письмо важными для каждого. Еще 13% связывают уровень владения языком с образованностью и социальным статусом. Для 7% грамотность имеет значение прежде всего в рамках профессиональных требований.
Не видят особой ценности в грамотности 4% участников. При этом часть из них ориентируется на использование нейросетей и текстовых редакторов.
