В Московском регионе ожидается холодная погода и низкое давление в конце недели

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Холодная погода с максимальной дневной температурой плюс 10 градусов и низкое атмосферное давление прогнозируются в Московском регионе в конце недели. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
«Во второй половине недели в рабочие дни циклон испортит нам погоду, будет дождливо и станет прохладнее. Днем всего плюс 7, но ночная температура повысится — плюс 1−6. Примерно одинаковая [температура] будет ночью и днем. В начале выходных будет преобладать облачная погода с прояснениями, и все-таки будут идти кратковременные дожди», — сказала Паршина.
Она добавила, что днем станет чуть теплее — плюс 5−10 градусов, ночью сохранится температура плюс 1−6. Кроме того, по словам синоптика, в четверг могут быть установлены новые рекорды атмосферного давления. Также возможно, что в пятницу и в субботу атмосферное давление приблизится к рекордно низкому для этих дней апреля.