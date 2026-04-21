Стали известны маршруты «Майской прогулки» в Екатеринбурге

«Майская прогулка» — одно из самых популярных пешеходных событий Екатеринбурга. С 1984 года мероприятие проводится каждое третье воскресенье мая и ежегодно собирает тысячи горожан и гостей. Участникам предлагают несколько маршрутов разной длины — от короткого городского до классического на 50 км. Это позволяет каждому выбрать подходящий темп и дистанцию: неспешную прогулку или испытание на выносливость.