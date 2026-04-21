Стали известны маршруты «Майской прогулки» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге традиционная «Майская прогулка» в этом году пройдет по четырем маршрутам, протяженностью от 15 до 50 км. Старт участников запланирован на 17 мая в 07:00.
Как сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета, маршруты проходят по следующим направлениям:
- на 15 км — проходит по центральной части города: Харитоновский парк, набережная городского пруда, парк УрГУПС, парк 22-го Партсъезда и Исторический сквер;
- на 18 км традиционно пройдет по лесным тропам Шарташского лесопарка вокруг озера;
- на 33 км — через Каменные палатки, западный берег Шарташа, Калиновский лесопарк, озеро Щучье и подъем на гору Лиственная, обратно — через поселок Калиновка и вдоль берегов озера;
- на 50 км повторяет начало дистанций через Каменные палатки и Шарташ, затем уходит к горе Лиственная, проходит через «Березовские пески» и возвращается через Калиновку к финишу.
«Майская прогулка» — одно из самых популярных пешеходных событий Екатеринбурга. С 1984 года мероприятие проводится каждое третье воскресенье мая и ежегодно собирает тысячи горожан и гостей. Участникам предлагают несколько маршрутов разной длины — от короткого городского до классического на 50 км. Это позволяет каждому выбрать подходящий темп и дистанцию: неспешную прогулку или испытание на выносливость.
Старт и финиш прогулки пройдут на стадионе Уральского федерального университета (Мира, 29). Выйти на маршрут можно с 7:00 до 13:00, а завершить прогулку нужно до 21:00.
На старте участников ждет насыщенная программа с активностями от партнеров. Интерактивные площадки помогут настроиться на долгую ходьбу и скоротать время до выхода на маршрут.