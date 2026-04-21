Мировые нефтекомпании ищут замену Ближнему Востоку: куда они нацелились

Так, американская Exxon Mobil планирует инвестировать до 24 млрд долларов в разработку глубоководных нефтяных месторождений у берегов Нигерии. Chevron расширила свое присутствие в Венесуэле. Британская BP приобрела доли в месторождениях у побережья Намибии, а французская TotalEnergies подписала с Турцией соглашение о разведке запасов.