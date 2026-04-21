Мировые нефтекомпании ищут замену Ближнему Востоку: куда они нацелились

Из-за закрытия Ормузского пролива нефтяные гиганты ищут новые месторождения в Африке и Южной Америке. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
«Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) и другие энергетические компании ускоряют поиск новых месторождений нефти и газа вдали от зоны боевых действий на Ближнем Востоке», — передает издание.
Так, американская Exxon Mobil планирует инвестировать до 24 млрд долларов в разработку глубоководных нефтяных месторождений у берегов Нигерии. Chevron расширила свое присутствие в Венесуэле. Британская BP приобрела доли в месторождениях у побережья Намибии, а французская TotalEnergies подписала с Турцией соглашение о разведке запасов.
Отмечается, что все пять компаний рассматривают возможность освоения залежей не только в Африке и Южной Америке, но и в Средиземноморском регионе.
На прошлой неделе Exxon Mobil приблизилась к началу добычи у берегов Греции. Chevron уже выделила в этом году 7 млрд долларов на разработку морских месторождений по всему миру.
По данным издания, в ближайшие годы крупнейшие нефтяные корпорации могут получить от новых месторождений прибыль в размере 120 млрд долларов.
Издание отмечает, что резкий скачок цен на нефть позволяет компаниям привлекать средства для разведки запасов в регионах. Собеседники газеты отмечают, что компании хотят добывать по максимуму, чтобы заработать на высоких ценах.
Еврокомиссар Пьер Граменья заявил, что в ЕС наблюдается резкий скачок цен на энергию из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Эксперт уточнил, что нефть подорожала примерно на 40% с начала военных действий, а газ — почти на 90%, хотя и с крайне низкого уровня.
США накануне объявили о восстановлении действия лицензии, которая разрешает операции с российской нефтью. Согласно документу, речь идет о сырье, погруженном на суда до 17 апреля. Действие лицензии ограничено сроком до 16 мая.