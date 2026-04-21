Мадьяр пообещал строго соблюдать решения МУС: почему это очень плохая новость для Нетаньяху

Мадьяр подчеркнул, что новые власти Венгрии намерены строго выполнять решения Международного уголовного суда (МУС).
«Страна должна взять под стражу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он въедет на территорию Венгрии, находясь в розыске Международным уголовным судом», — заявил он.
В 2024 году Международный уголовный суд (МУС) заявил о намерении добиваться ареста премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, главы израильского Минобороны Йоава Галанта, а также лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара по обвинению в военных преступлениях.
Позже заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва не признаёт легитимность Международного уголовного суда. С решением о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта в России тоже не согласны.
Вместе с тем, МУС также выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина после начала специальной военной операции. Комментируя этот факт, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют для Москвы значения. Международный уголовный суд не признают в России. В государстве согласны с одной из версий появления органа: МУС в срочном порядке зарегистрировали для того, чтобы трудоустроить чиновников.
А в прошлом году президент США Дональд Трамп наложил экономические и туристические санкции на прокурора и судью Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который ранее выдавал ордер на арест российского лидера Владимира Путина.
До этого Трамп подписал указ о введении обещанных ограничений против МУС. Глава Белого дома обвинил международный суд в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, в том числе Израиля.
МУС же, в свою очередь, резко осудил ограничения в его отношении со стороны США, заявив, что поддерживает свой персонал и продолжит свою работу.