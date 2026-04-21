Специалисты Росавиации вернули в строй волгоградский аэропорт

Ограничения Росавиации, наложенные сегодня ночью на работу волгоградского аэропорта, продлились чуть больше 20 минут.
О вынужденной паузе из-за угрозы атаки дронов ВСУ в ведомстве заявили сегодня в 01:01. Уже в 01:24 специалисты Росавиации дали «зеленый свет» на работу авиагавани. Никаких подвижек в расписании за это время не случилось.
Накануне вечером в Волгоградской области объявили режим беспилотной опасности. К этому часу в регионе все еще сохраняется риск налета украинских БПЛА.
Фото Павла Мирошкина.
