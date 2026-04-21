В Хабаровске санитарка поверила в «доход» и потеряла полмиллиона

В Хабаровске 73-летняя жительница Железнодорожного района стала жертвой мошенников, поверив в обещания пассивного дохода, — сообщает hab.aif.ru.
Женщина работает санитаркой в больнице. В мессенджере с ней связался неизвестный и предложил зарабатывать на инвестициях. Для этого ей предложили установить специальное приложение. С конца сентября 2025 года по начало апреля 2026-го пенсионерка постепенно переводила свои сбережения, рассчитывая на прибыль.
В общей сложности она отправила злоумышленникам 514 тысяч рублей. Позже ей предложили оформить кредит, однако женщина отказалась. После этого «кураторы» прекратили с ней общение.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Как отметил начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин, санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
История, увы, типичная: сначала обещают лёгкий доход, потом просят всё больше — а заканчивается всё тишиной в чате и пустыми счетами.