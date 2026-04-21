В Ростовской области восстановили движение поездов, приостановленное накануне вечером из-за повреждения инфраструктуры. Об этом говорится в публикации Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 20 апреля, в 21:31 мск, в результате «постороннего вмешательства» на станции Персиановка была повреждена контактная сеть. Движение было приостановлено, задерживались 15 поездов.
Во вторник утром в СКЖД проинформировали, что на станции Персиновка возобновлено движение поездов, повреждения устранены.
Уточняется, что в связи с приостановкой движения было задержано 24 поезда на время от 20 минут до 6,5 часа.
Пассажирам поездов, задержанных в пути более четырех часов, были предоставлены вода и питание. В общей сложности было подготовлено более 30 тысяч продуктовых наборов.
Подчеркивается, что железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего ввода их в график.