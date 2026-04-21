Проект нового моста на остров Татышев в Красноярске прошел госэкспертизу

По проекту мост должны возвести в границах улицы Якутской. Его длина составит 279 метров, а ширина — 6,5 метра. Для сравнения, длина Виноградовского (вантового) моста составляет 600,5 метра, а ширина — 10 метров. Новый мост будет с четырьмя пилонами и системой тросов. Для пешеходов с двух сторон сделают пешие полосы, а для велосипедистов и самокатчиков обустроят полосу в два направления. Также для безопасности движения на конструкции установят знаки и освещение. Архитектурная подсветка моста тоже предусмотрена проектом.