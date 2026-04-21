Гонку на выносливость для собак и людей устроят в пригороде Хабаровска

Центр ездового спорта Хабаровского края анонсировал соревнования, в которых потрудиться придется не только собакам, но и их хозяевам. Гонка по пересеченной местности «Амурский перелаз — 2026» (6+) стартует в эту субботу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Площадкой для проведения соревнований, как и в случае с зимними, более раскрученными соревнованиями «Амурская метель» (6+), станет Воронежское-2. На прохождение круговой трассы длиной 1 — 1,6 км парам из собаки и хозяина выделят полчаса. По окончании этого периода стартует новый цикл.
Те, кто не справился с испытанием, из борьбы за призы выбывают. Оставшиеся будут продолжать выходить на новый круг, пока не определится самая стойкая команда. Перерывы на отдых и перекус смогут себе позволить лишь те, кто преодолел круг быстрее отведенного времени.
#NEWS_ID=#5331.
Довести себя и питомца до полного изнеможения правила не позволят. Из тех, кто будет готов бороться до последнего, победителя определят по скорости прохождения финального круга испытаний.
Триумфаторы гонки «Амурский перелаз — 2026» среди мужчин и женщин получат парные медали.