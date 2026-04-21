В Магадане вынесен приговор бухгалтеру за махинации с зарплатой

Источник: Комсомольская правда

В Магаданской области завершилось судебное разбирательство в отношении 32-летней местной жительницы, ранее занимавшей пост главного бухгалтера государственного учреждения. Женщина признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ходе судебного следствия установлено, что в 2025 году фигурантка систематически вносила недостоверные данные в кассовые заявки. Она завышала сведения о причитающихся ей выплатах, что позволило незаконно присвоить из фонда оплаты труда около 3,3 миллиона рублей. Факт хищения был выявлен в ходе внутренней проверки, после чего сотрудницу уволили в связи с утратой доверия.

Суд, учитывая позицию гособвинения, назначил женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также осужденной запрещено заниматься финансовой деятельностью в течение двух лет. По иску учреждения сумма причиненного ущерба подлежит взысканию в полном объеме.

