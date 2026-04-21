В Магадане вынесен приговор бухгалтеру за махинации с зарплатой

В ходе судебного следствия установлено, что в 2025 году фигурантка систематически вносила недостоверные данные в кассовые заявки. Она завышала сведения о причитающихся ей выплатах, что позволило незаконно присвоить из фонда оплаты труда около 3,3 миллиона рублей. Факт хищения был выявлен в ходе внутренней проверки, после чего сотрудницу уволили в связи с утратой доверия.