В Россельхознадзоре рассказали, в каких рыбных консервах найдены вредные кислоты

По данным Росрыболовства, в 2025 году в России было выловлено 4,7 миллиона тонн рыбы. Около половины улова — 2,1 миллиона тонн отправили на экспорт, еще 718 тысяч тонн, напротив, было ввезено в Россию из других стран. Потребление рыбы в нашей стране на одного человека в год составило 25,8 килограмма. Однако не весь улов безопасен для здоровья. Больше всего нарушений по итогам проверок Россельхознадзора в 2025 году обнаружено в консервах и пресервах из трески. «Парламентская газета» (18+) узнала, как часто на прилавках продается рыба ненадлежащего качества и как идет борьба с фальсификатом.
Фальсификат и подделки.
По данным Россельхознадзора, в 2025 году в 6,55 процентах проб рыбы и рыбной продукции были выявлены нарушения качества.
«За 2025 год в рамках государственного контроля получены результаты лабораторных исследований 1 069 проб рыбы и рыбной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, из которых 70 проб, что составляет 6,55 процента, не соответствовали установленным требованиям по качеству, заявленному производителем», — рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе Россельхознадзора.
Ведомство указало, что выявлено два основных типа нарушений: в продукции обнаружено ДНК незаявленного сырья (за дорогую рыбу выдавали более дешевую) и наличия консервантов — бензойной и сорбиновой кислот. Эти кислоты разрешены для использования, однако пробы показывали, что их концентрация выше максимально допустимого уровня.
«Наибольшее количество несоответствий зафиксировано в категории рыбных консервов и пресервов. Из 318 исследованных проб почти каждая десятая, 10,06 процента, оказалась не соответствующей заявленному качеству», — рассказала пресс-служба Россельхознадзора.
При этом чаще всего производители подделывают консервы и пресервы из тресковых видов рыб, включая тихоокеанскую треску. «Доля таких несоответствий составляет 46,87 процента от общего числа проб в данной категории. Основным видом фальсификации данной продукции является замена заявленного сырья тресковых видов рыб на такие виды, как минтай и горбуша», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Опасны для здоровья.
По мнению экспертов, из выявленных Россельхознадзором нарушений в рыбной продукции подмена — это самое безобидное. «От замены дорогой рыбы на более дешевую здоровье человека не пострадает. Здесь производителю можно вменить только введение потребителя в заблуждение», пояснил «Парламентской газете» ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Мазо.
Тогда как превышение норм бензойной и сорбиновой кислот может нанести серьезный вред здоровью человека — привести к отравлению и нарушить репродуктивное здоровье.
«Бензойная и сорбиновая кислоты, используемые в рыбной продукции в качестве консервантов в количествах выше максимально допустимых уровней (МДУ), могут вызывать аллергические реакции у лиц, относящихся к группе повышенного риска развития аллергии. Более того, они могут оказывать генотоксическое действие, отрицательно влияющее на репродуктивное здоровье человека», — пояснила «Парламентской газете» заведующая лабораторией пищевой токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий «ФИЦ питания и биотехнологии» Ольга Багрянцева.
Меры борьбы.
«6,5 процента — это небольшая доля рыбы. Россельхознадзор знает, кто может выпускать некачественную рыбную продукцию. Именно у этих изготовителей в первую очередь и делают анализы в лабораториях Россельхознадзора. Проверяют как консервы, так и мороженую рыбу. Считаю, что наши люди заслужили есть качественную рыбу. Россельхознадзору в этом можно смело доверять», — прокомментировала результаты проверок рыбы в 2025 году член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.
Над снижением доли некачественной продукции на отечественном рынке работает целая система. Для борьбы с фальсификацией подконтрольных товаров Россельхознадзор широко использует возможности системы ФГИС «ВетИС».
«Территориальные управления Россельхознадзора, получая сведения из компонентов системы ФГИС “ВетИС” — “Меркурий”, “Веста”, “Сирано”, “Цербер”, — имеют возможность провести анализ рисков и оперативно принять меры, направленные на быстрый отзыв продукции из оборота путем информирования как производителя продукции, так и заинтересованных компетентных органов в режиме реального времени. Компонент ФГИС “ВетИС” “Меркурий”, в свою очередь, позволяет проследить движение подконтрольной продукции по всей цепочке участников ее оборота», — пояснила пресс-служба ведомства.
Собственные меры контроля качества применяют и крупные торговые сети. Так, по данным Ассоциации компаний омниканальной и розничной торговли (АКОРТ), на этапе заключения договора с поставщиком проводятся аудиты производства и лабораторные исследования, оценивается информация из открытых государственных источников.
«Новые партнеры проходят проверку несколько раз в год, действующие — не реже одного раза в год. В 2025 году число лабораторных проверок в крупных торговых сетях выросло на 10 процентов и составило около 30 тысяч испытаний. Около 90 процентов поставок проходит через распределительные центры с обязательным входным контролем», — рассказал «Парламентской газете» председатель АКОРТ Станислав Богданов.
По закону к производителю фальсифицированной продукции применяется целый ряд мер — его декларация о соответствии качества продукции приостанавливается или прекращает действовать, ветеринарная сопроводительная документация аннулируется, а должностные или юридические лица привлекаются к административной ответственности.
Если нарушения выявлены на кассе, товар снимается с продажи. Так, в рыбной категории система маркировки «Честный знак» позволяет отследить полный жизненный цикл каждого товара: из какого сырья, когда и где он был произведен и продан. С декабря 2024 года обязательна маркировка икры, с апреля 2024 года — рыбных консервов. По заморозке и полуфабрикатам идет пилотный этап.
«В 2024 году был введен разрешительный режим на кассе: при сканировании система проверяет товар в режиме реального времени и автоматически блокирует продажу в случае несоответствия. При отсутствии интернета проверка продолжается офлайн по локальным базам, которые обновляются каждые два часа», — пояснил Станислав Богданов.
Сейчас разрешительный режим уже применяется для икры, а с 1 ноября начнет действовать и для рыбных консервов. Таким образом, продажа просроченной и сомнительной продукции конечному потребителю полностью исключена.
Дополнительные усилия.
Также теперь экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел смогут устанавливать подмену, фальсификацию или контрафакт в рыбе, икре или рыбной продукции. Это следует из приказа МВД, опубликованного 10 апреля. В перечень видов судебных экспертиз теперь входит ихтиологическая. По ней предполагается проведение исследований двух типов: водных биологических ресурсов (рыб), орудий и способов их добычи, а также икры и рыбной продукции (установление видовой принадлежности сырья). Соответственно, на эти же специальности расширены и требования к экспертам.
«Если рыбопроизводители нарушают технологию, рыба получается некачественная. А мы на внутреннем рынке должны есть качественную, безопасную рыбу, морепродукты, в том числе икру. А для этого, конечно, необходима экспертиза и воды, и продукции. Это очень важно для рыбной отрасли», — указала Людмила Талабаева.