В Россельхознадзоре рассказали, в каких рыбных консервах найдены вредные кислоты

По данным Росрыболовства, в 2025 году в России было выловлено 4,7 миллиона тонн рыбы. Около половины улова — 2,1 миллиона тонн отправили на экспорт, еще 718 тысяч тонн, напротив, было ввезено в Россию из других стран. Потребление рыбы в нашей стране на одного человека в год составило 25,8 килограмма. Однако не весь улов безопасен для здоровья. Больше всего нарушений по итогам проверок Россельхознадзора в 2025 году обнаружено в консервах и пресервах из трески. «Парламентская газета» (18+) узнала, как часто на прилавках продается рыба ненадлежащего качества и как идет борьба с фальсификатом.