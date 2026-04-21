В ГД предложили разрешить детям ездить в Белоруссию без загранпаспорта

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов думской фракции КПРФ внесет на рассмотрение палаты парламента проект закона, которым предлагается разрешить российским детям до 14 лет выезжать в Белоруссию по свидетельству о рождении в сопровождении законного представителя. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.
Законопроект вносится в ГД во главе с депутатом Владимиром Исаковым. Изменения хотят внести в федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
Проектом закона предлагается дать право детям до 14 лет выезжать в Республику Беларусь не по загранпаспорту, а по свидетельству о рождении со своим законным представителем. При этом, если ребенок выезжает без законного представителя, тогда требование иметь загранпаспорт должно остаться обязательным.
«Запрет на выезд детей без загранпаспортов был введен ради безопасности. Но именно Белоруссии это касаться не должно. Это же не просто дружественная, это родственная страна. Между нами заключено множество соглашений в сфере миграции. Граждане Союзного государства имеют равные права на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях России и Белоруссии», — рассказал один из авторов инициативы, депутат Алексей Куринный.
По мнению авторов инициативы, выезд по свидетельству о рождении в сопровождении родителей или опекунов позволит упростить возможность путешествий в братскую республику для юных граждан России.
«Белоруссия — наша любимая соседка, братское государство, так зачем усложнять возможность поездок в эту страну, которая славится своей безопасностью? Это красивая страна, которую стоит увидеть», — добавил Куринный.